FACUA Cádiz insta a los usuarios afectados por el apagón a que reclamen los daños a Eléctrica de Cádiz
La asociación recuerda que es la comercializadora la responsable de las averías en electrodomésticos y otros perjuicios causados por la interrupción del suministro de cuatro horas de este martes.
FACUA.org
Cádiz-22/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ayuntamiento de Cádiz ha informado que el corte de suministro eléctrico ha sido provocado por una avería en unos dispositivos de seguridad de alta tensión de la estación del barrio de Puntales. | Imagen: flickr.com /25220804@N08 (CC BY 2.0)
FACUA Cádiz insta a los usuarios afectados por la interrupción del suministro eléctrico sufrido en la ciudad en la madrugada de este martes que reclamen a su comercializadora los daños y perjuicios sufridos por el mismo.
La asociación recomienda que se re