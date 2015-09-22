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FACUA Cádiz insta a los usuarios afectados por el apagón a que reclamen los daños a Eléctrica de Cádiz

La asociación recuerda que es la comercializadora la responsable de las averías en electrodomésticos y otros perjuicios causados por la interrupción del suministro de cuatro horas de este martes.

FACUA.org
Cádiz-22/09/2015
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FACUA Cádiz insta a los usuarios afectados por la interrupción del suministro eléctrico sufrido en la ciudad en la madrugada de este martes que reclamen a su comercializadora los daños y perjuicios sufridos por el mismo.

La asociación recomienda que se re

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