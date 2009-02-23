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FACUA Cádiz ofrece asesoramiento sobre los derechos de los consumidores en época de Carnaval

La Asociación apenas ha recibido este año quejas sobre la venta de entradas para el concurso de agrupaciones.

FACUA.org
Cádiz-23/02/2009
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Ante la celebración del Carnaval, la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ofrece una serie de recomendaciones sobre las cuestiones que, en los últimos años, han suscitado la mayoría de las consultas dirigidas por los consumidores a e

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