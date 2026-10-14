CaixaBank devuelve a un socio de FACUA Almería 546 euros de la financiación de unas placas solares tras la quiebra de la empresa
El afectado contrató con Social Energy la colocación de las placas para la vivienda de su madre, pero nunca llegaron a ponerlas.
FACUA.org
Almería-14/10/2026
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Tras la actuación de FACUA Almería, CaixaBank ha reembolsado a un usuario 546 euros que pagó de la cuota de financiación de la instalación de placas solares con Social Energy. La empresa entró en concurso de acreedores y nunca llegó a realizar los trabajos.