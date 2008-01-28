FACUA Cádiz reclama que las entradas para el todo el concurso de agrupaciones del Carnaval sean personales e intransferibles
Considera que ha faltado previsión y seriedad en la gestión por parte del Ayuntamiento de Cádiz.
FACUA.org
Cádiz-28/01/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera injustificable la, a su juicio, nefasta gestión, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, de la venta de entradas para el Concurso Oficial de de Agrupaciones del Carnaval (COAC), si duda alguna, el esp