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FACUA Cádiz recuerda que JALE debe acometer las obras de subsanación de las viviendas entregadas a sus clientes

La Asociación ofrece una serie de orientaciones a los compradores de viviendas de este grupo empresarial

FACUA.org
Cádiz-11/08/2008
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Desde que el pasado mes de febrero se hiciese pública la declaración del concurso de acreedores de dos empresas del Grupo Jale dedicadas al sector inmobiliario (JALE Construcciones S.A.U. e Inmobiliaria Amuerma), un gran número de clientes de esta firma se han dirigido a FACU

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