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FACUA Cádiz solicita información sobre el problema del agua en la barriada de El Conchal en La Línea de la Concepción

La empresa suministradora ha asegurado verbalmente a la Asociación que la potabilidad del agua nunca se ha visto afectada.

FACUA.org
Cádiz-11/06/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA se ha dirigido por escrito a Aqualia, empresa suministradora de agua en la Línea de la Concepción, solicitándole información sobre los problemas que padecen los vecinos de la barriada de El Con

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