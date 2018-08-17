FACUA Castilla-La Mancha ve inadmisible que el Gobierno regional respalde a las gasolineras desatendidas
La Consejería de Sanidad de la comunidad busca cambiar la normativa autonómica que prohíbe desde 2005 este modelo de servicio con la elaboración de un nuevo decreto.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-17/08/2018
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FACUA Castilla-La Mancha tacha de inadmisible que el Gobierno regional quiera volver atrás en la normativa de las gasolineras desatendidas con el decreto que pretende aprobar y que alentará la proliferación de este tipo de negocio, en lugar de prohibirlo.
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