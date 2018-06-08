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FACUA Catalunya imparte una ponencia para personas sordas sobre los derechos de los consumidores en Girona

La actividad tuvo lugar el pasado sábado 2 de junio en la Asociación Gironina de Sords y la llevaron a cabo Tania Martín y Gerard Hernández, miembros del departamento de Reclamaciones de la asociación.

FACUA.org
Cataluña-08/06/2018
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FACUA Catalunya impartió una ponencia informativa para personas sordas sobre los derechos de los consumidores en la Associació Gironina de Sords, situada en Carrer de Bassegoda, 25, de Girona.

Tania Martín y Gerard Hernández mie

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