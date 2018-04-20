FACUA Catalunya participa este sábado en la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona
La asociación dará a conocer a los asistentes la labor que desarrolla en defensa de los derechos de los consumidores.
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Cataluña-20/04/2018
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