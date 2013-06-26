Nuestras accionesCuatro sentencias contradicen ya el dictamen del Supremo

FACUA celebra que los jueces sigan considerando nulas con carácter retroactivo las cláusulas suelo

La asociación lamenta la falta de acción de Gobierno y autonomías para evitar que los afectados tengan que recurrir a los tribunales para reclamar su devolución.

FACUA.org
España-26/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que los jueces sigan considerando nulas las cláusulas suelo con carácter retroactivo y estén condenando a los bancos a devolver lo cobrado de más en contra del dictamen del Tribunal Supremo.

Por ahora son cuatro las se

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