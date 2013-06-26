FACUA celebra que los jueces sigan considerando nulas con carácter retroactivo las cláusulas suelo
La asociación lamenta la falta de acción de Gobierno y autonomías para evitar que los afectados tengan que recurrir a los tribunales para reclamar su devolución.
FACUA.org
España-26/06/2013
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El Supremo ha declarado nulas estas cláusulas pero no con carácter retroactivo. | Foto: FACUA/Uwe Strasser (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción celebra que los jueces sigan considerando nulas las cláusulas suelo con carácter retroactivo y estén condenando a los bancos a devolver lo cobrado de más en contra del dictamen del Tribunal Supremo.
Por ahora son cuatro las se