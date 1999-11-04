FACUA celebra unas jornadas de estudio sobre 'El proceso de entrada en vigor del euro'
Las jornadas se desarrollan en el marco de la campaña El consumidor ante el euro, que desarrolla la Federación.
FACUA.org
Andalucía-04/11/1999
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La Escuela de Formación sobre Consumo de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebrará mañana viernes unas Jornadas de Estudio sobre El Proceso de Entrada en Vigor del Euro, en el marco de su programa de informació