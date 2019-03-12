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FACUA compara las tarifas móviles con llamadas ilimitadas de 19 compañías

Las ofertas van desde los 10 euros con 3 Gb de Digi, LlamaYa y República Móvil hasta los 69 euros con 100 Gb de Euskaltel.

FACUA.org
España-12/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado en la segunda semana de marzo un estudio comparativo sobre las 52 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas de 19 compañías.

Las ofertas van desde los 10 euros con 3 Gb de datos de Digi, LlamaYa y Repúbli

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