FACUA comparecerá en el Parlamento de Andalucía para hablar de la crisis de la listeriosis
La Comisión de Salud y Familias del Parlamento ha aprobado la petición solicitada por Adelante Andalucía con los votos a favor de este grupo y del socialista. PP, Ciudadanos y Vox se han abstenido.
FACUA.org
España-04/10/2019
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción y secretario general de su federación en Andalucía, Rubén Sánchez, comparecerá en el Parlamento de Andalucía para hablar de la crisis de la listeriosis.
La Comisión de Salud