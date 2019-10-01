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FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo responsable en Elche

Con el nombre 'Consumo responsable para ayudar al planeta', la asociación llevó a cabo esta actividad en el centro social del Raval, en la calle Boix i Rosario, 2.

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Comunitat Valenciana-01/10/2019
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FACUA Comunidad Valenciana ha impartido una charla sobre consumo responsable este sábado 28 de septiembre en Elche (Alicante).

Con el nombre Consumo responsable para ayudar al planeta, la asociación desarrolló esta actividad en el centro social del Raval, en l

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