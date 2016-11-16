FACUA Comunidad Valenciana pide a Industria que impida los cortes de Iberdrola por supuestos fraudes
La asociación denuncia que la eléctrica sigue multando a clientes tras acusarles de manipular sus contadores. Los afectados, a los que se les niega el pago fraccionado, se quedan durante días sin suministro.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-16/11/2016
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La eléctrica ya ha tenido que anular facturas por supuestas manipulaciones de contador. | Imagen: flickr.com/silverman68 (CC BY 2.0).
FACUA Comunidad Valenciana ha pedido a la Dirección Territorial de Industria que inste a Iberdrola a abstenerse de cortar el suministro eléctrico a aquellos usuarios a los que acusa de haber manipulado su contador, y a quienes imputa facturas elevadísimas que, en muchos casos