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FACUA Comunidad Valenciana pide a Industria que impida los cortes de Iberdrola por supuestos fraudes

La asociación denuncia que la eléctrica sigue multando a clientes tras acusarles de manipular sus contadores. Los afectados, a los que se les niega el pago fraccionado, se quedan durante días sin suministro.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-16/11/2016
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FACUA Comunidad Valenciana ha pedido a la Dirección Territorial de Industria que inste a Iberdrola a abstenerse de cortar el suministro eléctrico a aquellos usuarios a los que acusa de haber manipulado su contador, y a quienes imputa facturas elevadísimas que, en muchos casos

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