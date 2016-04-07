FACUA considera escandaloso el grave fallo de seguridad de la web de Hacienda
El colapso de la misma el primer día de campaña de la renta 2015 ha hecho que numerosas personas reciban el borrador de otros contribuyentes con todos sus datos personales.
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España-07/04/2016
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FACUA urge a la Agencia Tributaria a verificar los protocolos de seguridad, después de quedar en evidencia que son insuficientes. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso el grave fallo de seguridad en la web de la Agencia Tributaria de este miércoles, que tras entrar en colapso el primer día de la campaña de la renta 2015, ha hecho que numerosas personas reciban el borrador de otros co