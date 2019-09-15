FACUA considera inaceptable el ataque personal de la portavoz del PSOE por la crisis de la listeriosis
Tras la negativa del presidente en funciones a reunirse con FACUA y el veto junto a PP y Cs a que comparezca en el Congreso, Lastra afirma que Rubén Sánchez "quiere ser ministro de Sanidad".
FACUA.org
España-15/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable el ataque personal hacia su portavoz y vicepresidente, Rubén Sánchez, lanzado por la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra