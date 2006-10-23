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FACUA considera necesaria la intervención del Gobierno central en la política urbanística

La Federación advierte que el urbanismo debe concebirse como una política de Estado de carácter prioritario por las numerosas recalificaciones de suelo irresponsables con el medio ambiente y los ciudadanos.

FACUA.org
España-23/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera necesaria la intervención del Gobierno central en la política urbanística para frenar las prácticas que propician la especulación y el desarrollo urbanístico desmesurado e insostenib

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