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FACUA considera preocupantes las carencias en las inspecciones sobre fiestas de fin de año

Demanda a las administraciones locales y autonómicas que los inspectores visiten los locales y verifiquen si tienen licencia y si no exceden el aforo máximo permitido.

FACUA.org
España-28/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción considera «preocupante» que en numerosas ciudades no se produzca un número de inspecciones municipales y autonómicos proporcional a la cantidad de fiestas ilegales de fin de año, esto es, las que se celebran en locales sin autorizaci

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