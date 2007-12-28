FACUA considera preocupantes las carencias en las inspecciones sobre fiestas de fin de año
Demanda a las administraciones locales y autonómicas que los inspectores visiten los locales y verifiquen si tienen licencia y si no exceden el aforo máximo permitido.
FACUA.org
España-28/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera «preocupante» que en numerosas ciudades no se produzca un número de inspecciones municipales y autonómicos proporcional a la cantidad de fiestas ilegales de fin de año, esto es, las que se celebran en locales sin autorizaci