FACUA considera que el Gobierno debe fomentar un acceso justo y equitativo al agua a un precio razonable
Para la Federación, la recuperación de las inversiones en infraestructuras hidráulicas debe provenir de un sistema que incluya ayudas públicas y fondos presupuestarios, y priorice el derecho de todos los ciudadanos al acceso al agua.
FACUA.org
España-14/09/2004
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