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FACUA considera ridícula la multa de seis millones de euros a Naturgy por manipular el mercado eléctrico

La ínfima cuantía de la sanción no representa un correctivo para evitar que la energética vuelva a incurrir en las mismas prácticas.

FACUA.org
España-17/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera ridícula la sanción de seis millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Naturgy Generación por manipular el mercado eléctrico con el objeto de incrementar sus bene

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