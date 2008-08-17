FACUA considera ridícula la multa de seis millones de euros a Naturgy por manipular el mercado eléctrico
La ínfima cuantía de la sanción no representa un correctivo para evitar que la energética vuelva a incurrir en las mismas prácticas.
FACUA.org
España-17/08/2008
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