FACUA considera un avance importante la regulación del derecho de admisión en Andalucía pero advierte de resquicios que seguirían favoreciendo determinados abusos
La Federación define el futuro Reglamento como un éxito de las organizaciones de consumidores tras casi una década de denuncias frente a los abusos de numerosas discotecas, terrazas, pubs y salas de cine.
FACUA.org
Andalucía-24/05/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que el futuro Reglamento que regulará las Condiciones de Admisión en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas supone un éxito de