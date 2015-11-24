FACUA considera un escándalo que el Gobierno haya ayudado a las eléctricas a aumentar sus márgenes un 30%
El informe de supervisión del mercado minorista de la electricidad en 2014 de la CNMC recoge que la luz es un 83,2% más cara desde 2003.
FACUA.org
España-24/11/2015
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