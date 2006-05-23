FACUA continuará prestando asesoramiento gratuito a los afectados por el presunto fraude filatélico aunque no reciba subvenciones
Ha asesorado ya a más de 20.000 clientes de Fórum Filatélico y Afinsa, de los que cerca de 14.000 se han adherido a su Plataforma Nacional.
FACUA.org
España-23/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) continuará prestando asesoramiento gratuito a los afectados por el presunto fraude filatélico aunque no reciba para ello subvenciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta organización ha asesorado ya a m&aacut