FACUA Córdoba critica la 'inactividad' de la Junta de Andalucía en Córdoba en las políticas de Consumo
La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Rafaela Crespín, máxima responsable provincial no se ha dignado ni tan siquiera desde su nombramiento a conocer a los responsables de las organizaciones de consumidores ni a los miembros del Consejo Provincial de Consumo.
FACUA.org
Córdoba-09/07/2015
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Rafaela Crespçin, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. | Imagen: PSOE de Andalucía (CC BY-ND 2.0).
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