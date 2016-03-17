FACUA Córdoba denuncia una fiesta por carecer de garantías de seguridad en el aforo
El evento está previsto para el día 17 de junio en la sala Simbala, situada en el Polígono de Chínales.
FACUA.org
Córdoba-17/03/2016
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