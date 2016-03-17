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FACUA Córdoba denuncia una fiesta por carecer de garantías de seguridad en el aforo

El evento está previsto para el día 17 de junio en la sala Simbala, situada en el Polígono de Chínales.

FACUA.org
Córdoba-17/03/2016
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FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y ante el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba tras tener conocimiento de la venta de entradas para una fiesta el día 17 de junio

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