FACUA Córdoba pide la prohibición del mercadillo de segunda mano organizado por Modo
El encuentro, que tiene previsto celebrarse el cuarto domingo de cada mes en los jardines Duque de Rivas, junto a la Pérgola, carece de regulación al encontrarse fuera de la normativa de comercio ambulante.
FACUA.org
Córdoba-19/01/2016
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FACUA Córdoba ha pedido al delegado de Fomento Comercial del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque, que prohíba el mercadillo de segunda mano llamado Cachivache que pretenden organizar el cuarto domingo de cada mes las empresas gestoras del espacio creativo y