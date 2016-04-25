FACUA Córdoba pide más controles a los catering para evitar el intrusismo y la precariedad laboral
La asociación reclama a las autoridades que persigan el fraude en el sector. Muchas empresas, e incluso particulares, prestan servicios en eventos sin cumplir los requisitos y sin estar dadas de alta para ello.
FACUA.org
Córdoba-25/04/2016
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FACUA Córdoba alerta del creciente intrusismo de supuestas empresas de catering y de particulares para la celebración de convites en diferentes eventos, práctica cada vez más extendida en Córdoba y la provincia.
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