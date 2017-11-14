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FACUA Córdoba pone a la disposición de los usuarios 12 podcasts con información útil sobre banca

Con una duración de entre 5 y 10 minutos, la asociación pretende que los consumidores dispongan de las herramientas necesarias para prevenir o resolver los abusos en este sector.

FACUA.org
Córdoba-14/11/2017
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FACUA Córdoba ha puesto ya en marcha una campaña informativa y de asesoramiento a través de las nuevas tecnologías, distribuyendo entre consumidores, organizaciones y ayuntamientos un total de 12 podcasts, en los que se ofrecerá información espec

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