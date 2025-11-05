FACUA Córdoba presenta alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para 2026 y denuncia subidas injustificadas
La asociación estima que los usuarios tendrían que asumir una cantidad superior a los dos millones de euros por los servicios externos repercutidos.
FACUA Córdoba ha remitido a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba una serie de alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para el año 2026 presentada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor).
La organización denuncia que d