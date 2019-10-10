FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi en la capital para 2020
Autacor, la asociación de trabajadores autónomos del taxi de la ciudad, ha propuesto una subida del 2,1% para la tarifa 1 y de un 0,3% más para la 2.
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Córdoba-10/10/2019
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FACUA Córdoba ha presentado sus alegaciones a la propuesta de subida de tarifas de taxi en la ciudad para 2020 de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba (Autacor), que ha planteado una subida del 2,1% para la tarifa 1 (laborables de