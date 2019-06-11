Nuestras acciones

FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento que permita entrar con comida y bebida en el concierto de Rosalía

La asociación considera abusivo que se prohíba el acceso a este evento de la Noche Blanca del Flamenco, cuando la misma organización señala que "el recinto tendrá su propio servicio de restauración".

FACUA.org
Córdoba-11/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento de la capital que permita el acceso con comida y bebida adquiridos en el exterior al concierto que dará la artista Rosalía en la Plaza de Toros cordobesa, evento que se enmarca dentro de la Noche Blanca del Flamenco que s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos