FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento que permita entrar con comida y bebida en el concierto de Rosalía
La asociación considera abusivo que se prohíba el acceso a este evento de la Noche Blanca del Flamenco, cuando la misma organización señala que "el recinto tendrá su propio servicio de restauración".
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Córdoba-11/06/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento de la capital que permita el acceso con comida y bebida adquiridos en el exterior al concierto que dará la artista Rosalía en la Plaza de Toros cordobesa, evento que se enmarca dentro de la Noche Blanca del Flamenco que s