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FACUA Córdoba se reúne con Hostecor y Apetece para fortalecer sus relaciones

Los representantes del sector de la hostelería y la asociación han acordado acciones conjuntas para prevenir al consumidor sobre los posibles fraudes e irregularidades que se puedan cometer en este ámbito.

FACUA.org
Córdoba-18/03/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, su homólogo en la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, y el presidente de la asociación del sector turístico C&oacut

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