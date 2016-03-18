FACUA Córdoba se reúne con Hostecor y Apetece para fortalecer sus relaciones
Los representantes del sector de la hostelería y la asociación han acordado acciones conjuntas para prevenir al consumidor sobre los posibles fraudes e irregularidades que se puedan cometer en este ámbito.
FACUA.org
Córdoba-18/03/2016
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De izquierda a derecha, Francisco de la Torre, presidente de Hostecor, Francisco Martínez, presidente de FACUA Córdoba, Alberto Rosales, presidente de Córdoba Apetece y Mª Dolores Cabeza, secretaria general de FACUA Córdoba, durante la reunión mantenida este jueves. | Imagen: FACUA.
El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, su homólogo en la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, y el presidente de la asociación del sector turístico C&oacut