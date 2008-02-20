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FACUA Córdoba suscribe un convenio de colaboración con la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba

Para fomentar la información y defensa de los usuarios en la implantanción de las instalaciones individuales de agua en los edificios.

FACUA.org
Córdoba-20/02/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa).

A través de este convenio se busca garantizar la información, defensa y asesoramiento so

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