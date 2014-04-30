FACUA Córdoba tacha de irrisoria la sanción de la Junta a los organizadores de la fiesta en Podium
La asociación, que había denunciado el exceso de aforo en la discoteca, considera alarmante que lo ocurrido se salde con tan sólo 40.000 euros de multa por poner en riesgo a los asistentes.
FACUA.org
Córdoba-30/04/2014
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FACUA Córdoba ha calificado de «ridícula» e «irrisoria» la sanción de 40.000 euros que la Junta de Andalucía ha impuesto a Underground Rebel Bingo, los organizadores de la fiesta celebrada en la discoteca Podium de la capital cordobesa el pasado 24 de oc