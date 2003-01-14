FACUA crea una plataforma nacional de afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307
La Federación ha recibido más de 120 denuncias desde toda España. Los defectos pueden afectar gravemente a la seguridad. La web FACUA.org/307defectos recibe más de 6.000 visitas en tres semanas.
FACUA.org
España-14/01/2003
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