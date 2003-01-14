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FACUA crea una plataforma nacional de afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307

La Federación ha recibido más de 120 denuncias desde toda España. Los defectos pueden afectar gravemente a la seguridad. La web FACUA.org/307defectos recibe más de 6.000 visitas en tres semanas.

FACUA.org
España-14/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha creado una plataforma nacional de afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307.

FACUA ha recibido más de 120 denuncias desde toda España que ponen de manifiesto i

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