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Noticias
Defectos en el Peugeot 307
Motor y viajes
FACUA recibió en 2005 más de 500 quejas por defectos en el Peugeot 307
Motor y viajes
Peugeot ha llamado a revisión en España a 19.800 unidades del 307 por defectos de fabricación
Motor y viajes
Las denuncias por defectos de fabricación en automóviles Peugeot 307 se han triplicado en los últimos diez meses y hoy superan las 1.200
Motor y viajes
Más de 400 andaluces denuncian a FACUA defectos de fabricación en sus Peugeot 307
Motor y viajes
Más de 1.200 usuarios de todas las provincias españolas denuncian a FACUA defectos de fabricación en sus Peugeot 307
Motor y viajes
FACUA logra que propietarios de automóviles Peugeot 307 con defectos de fabricación recuperen su dinero
Motor y viajes
Peugeot llama a revisión a 1.067 propietarios del 307 por un defecto en el alternador
Motor y viajes
FACUA crea una plataforma nacional de afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307
Motor y viajes
FACUA ha recibido ya más de 100 denuncias de afectados por importantes defectos de fabricación en el Peugeot 307
Motor y viajes
FACUA recibe dos casos de vehículos Peugeot 307 que se incendiaron de forma espontánea
Motor y viajes
FACUA pone en marcha una web como centro de información de los afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307
Motor y viajes
FACUA recibe numerosas denuncias por importantes defectos de fabricación en el Peugeot 307 que pueden afectar gravemente a la seguridad
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