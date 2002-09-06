FACUA crea una web en la que recoge sus acciones para defender a los afectados por el cierre de Opening
La Federación pide al Fiscal General del Estado que investigue la existencia de indicios racionales de delito en el caso Opening.
FACUA.org
España-06/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha creado una web en la que recoge sus acciones para defender a los afectados por el cierre de Opening. En www.facua.org/opening, los usuarios pueden informarse sobre las iniciativas llevadas a cabo por la