FACUA cree que el cierre y reducción de líneas de tren condena al aislamiento a poblaciones enteras
La asociación rechaza un modelo de trasporte público que desprecia a los ciudadanos más humildes por su condición geográfica mientras se potencia una carísima alta velocidad y se rescatan autopistas de uso individual y privado.
FACUA.org
España-13/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Se desconoce cómo se garantizará la llegada del transporte alternativo donde el tren deje de prestar servicio. | Foto: Ramón Durán (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera que el plan del Ministerio de Fomento para cerrar y reducir líneas de tren condena al aislamiento a las poblaciones afectadas bajo el manido pretexto de la eficiencia.
La asociación critica que el Gobierno de Mariano Rajoy utilice