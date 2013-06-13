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FACUA cree que el cierre y reducción de líneas de tren condena al aislamiento a poblaciones enteras

La asociación rechaza un modelo de trasporte público que desprecia a los ciudadanos más humildes por su condición geográfica mientras se potencia una carísima alta velocidad y se rescatan autopistas de uso individual y privado.

FACUA.org
España-13/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el plan del Ministerio de Fomento para cerrar y reducir líneas de tren condena al aislamiento a las poblaciones afectadas bajo el manido pretexto de la eficiencia.

La asociación critica que el Gobierno de Mariano Rajoy utilice

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