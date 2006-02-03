FACUA cree que la OPA de Gas Natural sobre Endesa podría ser beneficiosa para un mercado en el que hoy no existe competencia
Puede racionalizar el mercado energético tras el fracaso del modelo de liberalización, en el que lo que se pretendía era la aparición de múltiples operadores cuya única función era la de comercializar y bajo el errado anuncio de que a mayor número de compañías, se daría más competencia en las tarifas.
FACUA.org
España-03/02/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cree que la OPA de Gas Natural sobre Endesa, aprobada por el Consejo de Ministros, podría ser beneficiosa para un mercado en el que no existe competencia.
FACUA señala que la OPA puede racionalizar el mercado ener