FACUA critica las raquíticas multas por fraudes masivos que imponen las autoridades autonómicas de consumo
La sanción más alta impuesta en la historia representó el equivalente a los ingresos que obtenía la empresa cometiéndolo durante un par de días. La asociación publica un ranking con las multas aplicadas por autoridades de España, la UE y EEUU.
FACUA.org
España-28/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un ranking con las multas más elevadas por fraudes empresariales en el que pone de manifiesto que las autoridades autonómicas de consumo son las que imponen las de menor cuantía. En este sent