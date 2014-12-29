FACUA critica que el Gobierno se pliegue a las 'telecos' para evitar la eliminación del 'roaming'
La asociación rechaza los débiles argumentos de un informe de los reguladores europeos co-presididos por la CNMC para permitir que se siga cobrando un extra por realizar llamadas en otros países de la UE, con ideas como que los españoles viajan poco.
FACUA.org
Europa-29/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno siga plegándose a los intereses de las empresas de telecomunicaciones en un nuevo intento de impedir la eliminación del roaming, el sobrecoste que se paga por utilizar el teléfono móvil desde un pa&iacu