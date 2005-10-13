FACUA critica que la desproporcionada subida del gas natural es otra de las consecuencias negativas del modelo de liberalización del sector
La suma de los cuatro incrementos trimestrales de este año multiplican por cinco el del IPC, lo que la Federación considera un auténtico atentado a la economía de los consumidores.
FACUA.org
España-13/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la desproporcionada subida del gas natural que entrará en vigor el próximo 18 de octubre supone un auténtico atentado a la economía de los consumidores. El incremento propuesto por el Ministeri