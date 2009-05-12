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FACUA critica que Zapatero pretenda reactivar el mercado inmobiliario actuando contra los usuarios en lugar de contra los especuladores

La deducción fiscal por la compra de la primera vivienda desaparecerá en 2011 para quienes ganen más de 24.000 euros anuales.

FACUA.org
España-12/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el presidente del Gobierno pretenda reactivar el mercado inmobiliario actuando contra los consumidores en lugar de hacerlo contra los especuladores.

Así, la asociación muestra su rechazo a la medida anunciada por José

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