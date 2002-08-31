FACUA decide el lunes si emprende acciones judiciales contra CEAC por el cierre de Opening
La Federación ha prestado asesoramiento a más de 350 alumnos e iniciado denuncias en representación de 82 afectados.
FACUA.org
España-31/08/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebrará en la tarde del lunes una reunión para decidir si emprende de forma inmediata acciones judiciales contra CEAC por el cierre de sus academias de inglés Opening English School