FACUA demanda a AENA que abra puntos para atender reclamaciones en los embarques de los aeropuertos
Una vez pasados los controles de seguridad, los viajeros y usuarios que quieren reclamar se ven obligados a regresar al hall principal, lo que eleva el riesgo de no llegar a tiempo de subir al avión.
FACUA.org
España-27/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Agencia Estatal de Navegación Aérea (AENA) que habilite puntos para atender reclamaciones en las zonas de embarque de los aeropuertos españoles, a fin de que todos aquellos que necesiten presentar alguna recla