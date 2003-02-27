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FACUA demanda a Wall Street Institute que asuma los cierres de sus trece franquicias en Cataluña

La Federación ha puesto a disposición de los alumnos afectados una dirección de correo-e para ofrecerles información.

FACUA.org
España-27/02/2003
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Ante el cierre de trece franquicias de la firma Wall Street Institute en Cataluña, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda a la empresa matriz que ofrezca soluciones a los alrededor de 4.000 alumnos afectados garantizándole

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