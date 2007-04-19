FACUA demanda al Grupo Vips que cumpla la nueva Ley de Consumidores e incluya el IVA en las listas de precios de sus restaurantes
Considera que el que presume de ser "un líder en el sector de la hostelería y el comercio en España" debe dar ejemplo al mismo para garantizar mayor transparencia a los consumidores.
FACUA.org
España-19/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha demandado al Grupo Vips que cumpla la nueva Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios e incluya el IVA en los precios de las cartas y la publicidad de sus restaurantes.