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FACUA denuncia a 24 empresas por cobrar a los consumidores la atención de sus consultas y reclamaciones

Teléfonos con prefijo 807 son utilizados por empresas del sector aéreo, agencias de viajes, portales de Internet, juegos 'online', intermediación financiera, subastas, tiendas de ropa y electrónica y alquiler de coches.

FACUA.org
España-08/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a veinticuatro empresas por cobrar a los consumidores la atención de sus consultas y reclamaciones. Para ello, instan a llamar a teléfonos con prefijo 807.

Se trata de empresas del sector aéreo, agencias de viajes, por

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