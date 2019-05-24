FACUA denuncia a cuatro festivales de música por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
Se trata de los eventos Interestelar Sevilla, el Tomavistas de Madrid, Iruña Rock y el Spring Festival de Alicante.
FACUA.org
España-24/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los festivales de música Interestelar Sevilla, Tomavistas, Iruña Rock Festival y Spring Festival, que se celebran los días 24 y 25 de mayo en Sevilla, Madrid, Iruña y Alicante, respectivamente, por prohibir el a